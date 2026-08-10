Türkiye’de kas hastalıkları ve nöroloji alanındaki çalışmaların öncü isimlerinden, İstanbul Tabip Odası’nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir hayatını kaybetti.

1952 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Özdemir, Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) alanında uzmanlaştı.

Uzun yıllar nöroloji alanında çalışmalar yürüten Özdemir, akademik ve mesleki faaliyetlerinin yanı sıra meslek örgütlerindeki görevleriyle de tanındı.

Özdemir, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlendi.

Bu dönemde demokratik haklar ve meslek örgütleri üzerindeki baskılara karşı hekimlik değerleri ve meslek örgütlenmesi alanında çalışmalar yürüttü.

İTO'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası, Özdemir’in ölümünün ardından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Tabip Odası’nın eski başkanlarından, nöroloji alanının öncü bilim insanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1952 yılı İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) uzmanı Prof. Dr. Özdemir, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından, demokratik hakların ve meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu bir dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlenmiş, hekimlik değerlerini ve meslek örgütlenmesini savunarak önemli bir sorumluluk taşımıştır.

1978 yılında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Özdemir, kas hastalıkları alanında Türkiye’deki bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük etmiş; nöroloji alanına önemli katkılar sunmuştur.

1989-1996 yılları arasında İTF Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Coşkun Özdemir; bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütündeki mücadeleci kimliğiyle ardında güçlü bir bilimsel ve mesleki miras bırakmıştır.

Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."