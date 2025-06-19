2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Yenikapı'da büyük bir coşku yaşarken, sahneye çıkan isimler ve kulis arkası gelişmeler sosyal medyada gündem olduç

Kutlamalara çağrılmayan koyu Galatasaray taraftarı İrem Derici, organizasyona dair tepkisini açıkça dile getirdi. Derici, özellikle organizasyona davet edilen isimlerden Coşkun Sabah'ı hedef aldı.

"ANILAR MI SÖYELEYECEK?"

İrem Derici yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk kutlamasında 'Anılar' şarkısını mı söyleyecek?" diyerek Coşkun Sabah'ın kutlama konseptine uymadığını ima etti.

Bu sözlerin ardından Sabah'ın sahne programından çıkarıldığı iddia edildi. Bazı kaynaklar, bu gelişmenin Derici'nin esprili eleştirisiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

İrem Derici daha sonra Coşkun Sabah'tan özür diledi: "O benim büyüğüm. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden. Beni biliyorsunuz her şey ağzımda kalbimde kötülük yok."

"KABUL ETMİYORUM"

Coşkun Sabah ise İrem Derici'nin özür dilemesini kabul etmedi. Sabah, konuyla ilgili "Özür dilemesini kabul etmiyorum. Bizim algı operasyonuyla işimiz yok. Yüce Türk halkı, bu bel altı sözleri sarf eden kişinin konserlerine gitmeyerek gerekli cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.