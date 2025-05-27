Yenikapı'da 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da sahne alması için davet edilen sanatçılar arasında Coşkun Sabah da vardı.

İlk açıklanan listede adı bulunan ancak daha sonra kadrodan çıkarılan Coşkun Sabah sarı kırmızılılara sitem etti. Yağmur nedeniyle bir çok aksaklık yaşanan ve sosyal medyada tepki çeken kutlama organizasyonuna atıfta bulunan ünlü sanatçı Galatasaray için yazdığı marşı okuyarak, “Bu marşı bana orada çaldırtmadılar! Coşkun Sabah'ın ahı tuttu. Uğradığım haksızlığa iyilikle cevap veriyorum. Yaptığım marşı da onlara hediye ediyorum” ifadelerini kullandı.