Süper Lig'de 25'inci kez ipi göğüsleyen Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Birçok sanatçı kutlamalarda sahne alırken fantezi müzik dünyasının tanınan ismi Coşkun Sabah, kulübe sitemde bulundu.

Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programından çıkarıldığını savunan Coşkun Sabah, "Kutlama programındaydım ama değiştirildi. Medyaya yapılan servislerde ismim vardı. Menajerler rahat durmamış ve organizasyonu rahatsız etmişler. Kulübe yakışmadı. Ben de Ankara'dan dönmüştüm, yorgundum. Nasıl döneceğim diye düşünürken çıkarıldığımı öğrendim" dedi.

2015'TE KUTLAMAYA KATILMAMIŞ

Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2014-15 şampiyonluğunda, Çanakkale’de düzenlenen şampiyonluk gecesine söz verdiği halde katılmayan Coşkun Sabah'ı hiçbir faaliyete çağırmama kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin, 25 Temmuz 2015'te Çanakkale’de düzenlediği ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı şampiyonluk gecesine daha önce anlaşılmasına rağmen sanatçı Coşkun Sabah gelmemişti.