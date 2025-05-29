Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray, geçen pazar günü Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Ancak kutlamalarda kriz yaşandı. Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan sanatçılar arasında Coşkun Sabah da yer alırken sahneye çıkmadı. Sabah, programından çıkarıldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Galatasaray'ın resmi sayfasından medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ancak dün akşam bir değişiklik olmuş. Menajerler rahat durmamışlar sanatçılarının promosyonunu yapmak için organizasyonu çok rahatsız etmişler. Sonucunda programda değişikliğe uğramış. Ben bu değişikliği Galatasaray kulübüne yakıştıramadım" dedi.

"TÜRK HALKININ YILLARDIR BÜYÜK TEPKİSİNİ GÖREN KİŞİ..."

Coşkun Sabah bugün de mesleki kariyerine yönelik hakaretler yağdırdığını belirttiği ve "malum kişi" olarak nitelendirdiği bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdıran, kendini bilmez malum kişiyi cuma günü savcılığa şikâyet edeceğim."

"Benim aldığım terbiye ve kültürle hiç alakası olmayan ve durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdırmaya başlayan, davranışlarıyla Türk halkının yıllardır büyük tepkisini gören bu kişiye adaletle hesap soracağımı bilgilerinize sunarım."

"Yarın savcılığa hakarete uğradığım konusunda suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."