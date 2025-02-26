Heyecan yaratan bu duyuru, Tamil Nadu Başbakanı MK Stalin’in, İndus sembolleri ile yerel çömleklerde bulunan yazılar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir araştırmanın ardından yapıldı.

Harappan olarak da bilinen İndus Vadisi uygarlığı, günümüz Kuzey Hindistan ve Pakistan topraklarında yaklaşık 5 bin 300 yıl önce gelişmiş bir medeniyet olarak varlık gösterdi.

"KESİN BİR KANIT BULUNMUYOR"

BBC'nin haberine göre, Dünya tarihindeki en eski şehir toplumlarından biri olarak kabul edilen bu uygarlık, ağırlıklı olarak tarım ve ticaretle geçimini sağlıyordu.

Ancak, bu gelişmiş toplumun aniden çöküşe geçmesinin ardındaki nedenler hâlâ belirsizliğini koruyor; savaş, doğal felaketler ya da başka faktörlerin etkili olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor.

BİRÇOK TEORİ ORTAYA ATILDI

Günümüze kadar ulaşan İndus yazısı, genellikle küçük objeler üzerine kazınmış yaklaşık 4 bin kısa yazıttan oluşuyor. İşaretler ve sembollerle oluşturulan bu yazı, bilinmeyen bir dile ait olup, dilbilimciler ve arkeologlar, bu yazının deşifre edilmesi halinde medeniyetle ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşmayı umut ediyor.

Konuyla ilgili farklı teoriler öne sürülüyor; bazı araştırmacılar İndus yazısının erken dönem Brahmi alfabesi, Hint-Aryan dilleri veya Sümerce ile bağlantılı olabileceğini savunuyor.

ŞİFREYİ ÇÖZEN ÇIKMADI

Bugüne kadar birçok bilim insanı İndus yazısını çözmek için çaba harcasa da hâlâ tam olarak deşifre edilmesi mümkün olmadı. Tamil Nadu hükümetinin sunduğu 960 bin euroluk (yaklaşık 36 milyon Türk Lirası) ödül, dilbilimciler ve arkeologlar için büyük bir teşvik anlamına gelse de uzmanlar, yazının çözülmesinin oldukça zor olduğu görüşünde.