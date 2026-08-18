Trabzonspor, Benfica forması giyen Arjantinli ön libero Enzo Barrenechea’yı gündemine aldı. 1.86 boyundaki fizikli oyuncu Fırtına’ya menajerler vasıtasıyla önerildi. Benfica, zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama tekliflerine sıcak bakıyor. Arjantinli orta saha oyuncusu için eski takımı Valencia da ciddi bir şekilde devreye girmiş durumda.

Bordo-mavili kurmaylar, Barrenechea dosyası üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin kapanmasına yakın süreçte yabancı kontenjanında boşluk açılması ya da öncelikli orta saha adaylarıyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda, bu transfer için şartların yeniden zorlanabileceği belirtiliyor.