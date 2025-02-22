Suudi Arabistan Pro Lig’inde Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında El İttifak ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı, ‘Adanalı Ronaldo’ lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan da tribünden takip etti.
Maç öncesi ısınma sırasında Ronaldo takım arkadaşı Brozovic’in yanına gitti ve “Tribündeki şu çocuk aynı bana benziyor” diyerek Hırvat oyuncuya 'Adanalı Ronaldo'yu tanıttı. Bunun üzerine Brozovic de tribündeki ‘Adanalı Ronaldo’yu selamladı. Bu keyifli görüntüler sosyal medyada da yüzlerce kez paylaşıldı.