Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında Al Nassr'ın sahasında Al Kholood'u 5-3 yendiği karşılaşmada 15 dakikada hat-trick yaptı. Portekizli futbolcu, 66, 72 ve 81. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı. Konuk ekip 16. dakikada Domingues ile öne geçerken Al Nassr, 24. dakikada Angelo ve 38. dakikada Mane'nin golleriyle üstünlüğü ele aldı. Essomba, 45+2. dakikada skoru eşitledi. İkinci yarıda Ronaldo'nun üç golüyle farkı açan Al Nassr karşısında Domingues, 90+4. dakikada bir kez daha ağları buldu ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Al Nassr puanını 28'e yükseltirken Al Kholood 12 puanda kaldı. 1000 GOL HEDEFİNE 15 GOL KALDI Hat-trickle kariyerindeki gol sayısını 985'e çıkaran Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşması için 15 golü kaldı. Portekizli futbolcu, resmi maçlarda 15 gol daha atarsa futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.

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