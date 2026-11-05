Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun milli takıma vedası, geçtiğimiz 1 Ekim 2026 tarihinde Portekiz kampında yaşanan büyük skandalı ve Jorge Jesus çatışmasını yeniden gündeme taşıdı. Danimarka ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör Jorge Jesus’un, 41 yaşındaki yıldız futbolcuya ilk 11’de yer almayacağını tebliğ etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.

Deneyimli teknik adamın basın toplantısında sarf ettiği, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım; 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez" şeklindeki sert sözleri ipleri tamamen koparmıştı. Bu çıkışın ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşen Ronaldo, federasyona ait bir araçla kamptan ayrılmış ve Kopenhag Havalimanı'ndan özel jetiyle Madrid'e uçarak kampı terk etmişti.

GİZEMLİ 'GERÇEKLER' MESAJI

Milli takım kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, dünyaca ünlü kaptanına 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası kesmişti.

O dönem ceza sonrası sessizliğini bozan Portekizli yıldız, milli takımı henüz tamamen bırakmadığını vurgulamış ve geleceğe dönük şu gizemli mesajı paylaşmıştı:

"Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekiz halkına gerçeği anlatacağım."

23 YILLIK DEVİR SONA ERDİ

Ceza sürecinin ve gerilimli günlerin ardından beklenen karar resmiyet kazandı. Portekiz formasıyla çıktığı 234 karşılaşmada kaydettiği 146 golle kırılması imkansıza yakın bir uluslararası rekora imza atan 41 yaşındaki Ronaldo, 23 yıllık serüvenine son noktayı koyduğunu duyurdu.

Yayınladığı duygu dolu veda bildirisinde, ayrılığına yol açan Jorge Jesus krizine doğrudan değinmemeyi seçen efsane futbolcu, şu ifadelerle kırmızı-yeşil formaya veda etti: