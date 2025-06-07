UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesi konuşan Cristiano Ronaldo, gelecek planları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Al-Nassr ile henüz sözleşme imzalayan Portekizli efsane, birçok transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Ronaldo, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacağım neredeyse kesinleşti, birçok davet ve teklif almama rağmen. Görüşmeler oldu, temaslar kuruldu ama kısa, orta ve uzun vadeyi düşünmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Ronaldo, "Benim mantalitem günü gününe yaşamak. Oynamak için çok fazla yılım kalmadı ama anın tadını çıkarıyorum. Emekliliğim için belirlenmiş bir gün yok. Kendimi mutlu hissediyorum, buradayım çünkü keyif alıyorum ve bu duyguyu sevdiğim sürece devam edeceğim" diye konuştu.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında konuşan Ronaldo, "Lamine Yamal çok iyi gidiyor, yeteneğinden faydalanıyor. Bırakın çocuk büyüsün. Üzerine çok fazla baskı yapmayın. Bırakın kendi halinde iyi bir şekilde büyüsün, baskıyı kaldırın. Yeteneği eksik değil" dedi.

MESSI İNGİLİZCE KONUŞMAZDI

Messi ile ilişkisine de değinen Ronaldo, “Tabii ki Messi’yi seviyorum. 15 yıl boyunca sahnede birlikte yer aldık. O zamanları hatırlıyorum, şimdi biraz İngilizce konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama Messi hiç İngilizce konuşmazdı. Gala sırasında ne yapması gerektiği anlatıldığında onun için çeviri yapardım. Ona karşı sevgim var çünkü her zaman bana iyi davrandı ve bana çok saygı gösterdi. Bu bizim aramızda karşılıklıydı" dedi.