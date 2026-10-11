Spor kamuoyunun tanınan isimlerinden yorumcu Serdar Ali Çelikler, NEO Spor YouTube kanalında yayınlanan programda Türk futbol gündemine bomba gibi düşecek bir transfer iddiasını öne sürdü. Kariyerindeki 1.000 gol hedefine emin adımlarla ilerleyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ara transfer döneminde rota değiştirerek Süper Lig'e imza atabileceğini savunan Çelikler, efsane oyuncunun Türkiye'deki muhtemel duraklarını değerlendirdi. "G.SARAY YA DA TRABZON" Portekizli yıldızın Türkiye'deki her kulüpte doğrudan ilk 11'in vazgeçilmez ismi olacağını belirten Serdar Ali Çelikler, transfer senaryolarına ilişkin canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir. Alırsa Galatasaray ya da Trabzon alabilir. Tüm takımlarda direkt ilk 11 oynar. Diyelim Galatasaray aldı Ronaldo'yu... Leao hemen oturur, 'Buyur abi, buyur baba' der. Italiano da ister Ronaldo'yu, istemeyeni gönderirsin."

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