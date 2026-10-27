Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği için ceza alan Cristiano Ronaldo'nun kadroya dönmesi bekleniyor. Portekiz basınından O'Jogo'nun haberine göre teknik direktör Jorge Jesus, 41 yaşındaki futbolcuya kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için geniş kadroda yer verecek.

Portekiz, Uluslar Ligi'nde kalan iki maçında Danimarka ve Galler ile karşılaşacak. Nihai kadronun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Ronaldo, ekim ayındaki Danimarka ve Norveç maçları öncesinde, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampını izinsiz terk etmişti. Yıldız futbolcuya bu nedenle 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verilmişti.

Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu.

Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta forma giyen Ronaldo, 146 gol kaydetti.