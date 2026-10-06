Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un Norveç maçında kadroya almasına rağmen kendisini oyuna sokmaması üzerine milli takımı terk etti. Portekiz Futbol Federasyonu krizi çözmek için Ronaldo ve Jesus ile bir araya gelmek istedi. Jesus bu buluşmaya onay verirken, Ronaldo çağrıya yanıt vermedi.

RONALDO'NUN GERİ DÖNÜŞ ŞARTI

CNN Portekiz'in haberine göre, Ronaldo'nun milli takıma geri dönmesi için tek şartı, Jesus'un milli takımdan gönderilmesi. Portekiz basını, Ronaldo'nun bu talebini gündeme getirdi.

NELER YAŞANDI?

Uluslar Ligi'nde Portekiz, Norveç'i 2-1 mağlup etti. Ancak Cristiano Ronaldo, maç kadrosunda olmasına rağmen oyuna alınmadı. Ronaldo, Jorge Jesus'un bu kararını saygısızlık olarak değerlendirdi ve 30 Eylül'de milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararının nedenini daha sonra açıklayacağını belirtti.

Ronaldo'nun milli takımdan ayrılması, Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Bazı kesimler 41 yaşındaki Ronaldo'yu haklı bulurken, diğerleri Jorge Jesus'u destekledi. Federasyonun araya girmesiyle krizin çözülmesi bekleniyordu ancak Ronaldo, Jesus'un çağrısına yanıt vermedi ve Al Nassr'ın antrenmanlarına katıldı.