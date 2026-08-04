Son dönemde sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara sessizliğini bozan Rodriguez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır."

Altı çocuk annesi olduğunu hatırlatan Rodriguez, kız çocuklarına vermek istediği en önemli mesajın, bir insanın değerinin fiziksel görünüşüne ya da başkalarının düşüncelerine bağlı olmadığı olduğunu belirtti.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte çocuklarını bu anlayışla yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Rodriguez, paylaştığı mesajın kendisi için de bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Rodriguez'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, en dikkat çeken desteklerden biri Antonela Roccuzzo'dan geldi. Roccuzzo, paylaşımın altına yaptığı yorumla Rodriguez'e destek vererek kadın dayanışmasına vurgu yaptı.