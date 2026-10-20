Futbol için ilerleyen yaşına meydan okuyan fiziksel formu ve sahadaki dayanıklılığıyla spor dünyasını büyülemeye devam eden Cristiano Ronaldo, dinlenme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirdi. Alışılagelmiş insanların benimsediği tek parça halinde gece 8 saat uyuma rutininin insan biyolojisine en verimli sonucu vermediğini savunan tecrübeli futbolcu, ünlü uyku uzmanı Nick Littlehales ile geliştirdiği katı bir programa bağlı kalıyor.

İnsan beyninin doğal uyku evrelerinin yaklaşık 90 dakikalık periyotlardan oluştuğu prensibine dayanan bu sisteme göre Ronaldo, 24 saatlik gün dilimini 5 ayrı uyku seansına bölüyor. Yıldız futbolcu geceleri 3 döngü halinde toplam 4,5 saat uyurken, kalan 3 saati ise gün içinde antrenman aralarına denk gelen 90'ar dakikalık 2 ayrı seans şeklinde tamamlıyor.

10 SANTİMETRELİK ÖZEL YATAK

Portekizli süperstarın uyguladığı uyku protokolü, yalnızca sürelerle sınırlı kalmayıp son derece katı kuralları da beraberinde getiriyor. Ronaldo, omurga sağlığını ve dolaşım sistemini korumak adına yumuşak ve kalın lüks yataklar yerine omurga hizasını bozmayan özel üretim 10 santimetrelik ince matlar üzerinde uyuyor.

Kalp ve omurgaya binen baskıyı en aza indirmek için mutlaka anne karnı (fetal/cenin) pozisyonunda yatan tecrübeli golcü, uyku kalitesinin bölünmemesi adına her seans öncesinde çarşafların yenilenmesine ve oda sıcaklığının kesin olarak belirlenmiş sabit bir derecede tutulmasına özen gösteriyor.

HÜCRELER GÜN BOYUNCA ONARILIYOR

Ronaldo'nun benimsediği polifazik uyku modelinin en büyük avantajı ise hücresel toparlanmanın gün geneline yayılması olarak öne çıkıyor. Vücudun yıpranmış kas dokularını onarma yükünü yalnızca tek bir geceye yığmak yerine, yoğun antrenmanların hemen ardından girilen taze uyku seansları sayesinde kas lifleri gün boyunca anında yenileniyor. Bu sayede Portekizli yıldız, yoğun maç ve idman trafiğinde laktik asit birikimini ve zihinsel yorgunluğu sıfıra indirerek sahaya her an en üst düzey enerjiyle çıkmayı başarıyor.