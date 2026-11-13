Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, saha dışındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıklamasının ardından yeni projelere yönelen 41 yaşındaki futbolcu, bu kez televizyon dünyasına girdi. Kendi yapım şirketi üzerinden hayata geçirdiği ilk dizi projesini sosyal medya hesabından duyuran Ronaldo, futbolun ardından yeni bir kariyerin de kapısını araladı.

İNGİLİZ YÖNETMENLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, İngiliz yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile birlikte UR Marv Studios adlı yapım şirketini kurmuştu. İkili, şimdi de 'Day 1s' adlı futbol draması için ortaklık yaptı.

Dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alan Ronaldo'nun bazı bölümlerde kısa süreliğine kendisini canlandırarak ekrana gelmesi de bekleniyor.

İLK DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yeni projesinin çekimlerine başlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Heyecan verici haber! İlk televizyon programım olan 'Day 1s'in çekimleri başladı. Daha fazlası gelecek!" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, paylaşımında dizinin oyuncu kadrosundan İngiliz aktör Damian Lewis ve rapçi Dave'in de bulunduğu fotoğraflara yer verdi.

FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ DE KADRODA

Dizi, Damian Lewis'in canlandırdığı İngiliz futbol menajeri Stanley Dalton'ın hikâyesini konu alıyor. Futbol transferlerinin ve spor ticaretinin yüksek riskli dünyasında geçen kurgusal yapımda, eski Fransız futbolcu Thierry Henry de kendisini canlandıracak.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA YENİ PROJE YOLDA

Ronaldo'nun yapımcılık girişimleri 'Day 1s' ile sınırlı kalmayacak. Yıldız futbolcunun ortağı olduğu yapım şirketinin, Matt Damon ve Chris Hemsworth gibi Hollywood yıldızlarının rol alacağı 'Stuntnuts' filmini de önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.