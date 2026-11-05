Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan flaş bir karar geldi.

41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Ronaldo emeklilik kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

''7 NUMARAYI BIRAKMA ZAMANI GELDİ''

Dünya yıldızı yaptığı açıklamada, "Milli takımımızın 7 numaralı formasını bırakma zamanı geldi. Bu formayı hiçbir zaman yalnızca bana ait olarak görmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giyme ve dünyanın dört bir yanındaki statlarda temsil etme ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum. Bugün onu devretme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KAMPINI TERK ETMİŞTİ

Ronaldo, geride bıraktığımız milli arada teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terk etmiş, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.