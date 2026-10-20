Geçen ay Portekiz Milli Takımı kampında teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından kampı terk eden Cristiano Ronaldo hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonuçlandı. Portekiz futbol yetkilileri, dünyaca ünlüıldıza teknik olarak 1 ay men cezası verdi.

Ancak federasyon yönetimi, cezanın başlangıç tarihini oyuncunun kampı terk ettiği 30 Eylül olarak belirledi. Bu formül sayesinde tecrübeli futbolcu milli takımın hiçbir resmi müsabakasını kaçırmamış olacak. 14 Kasım'da Danimarka ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi randevusunda cezasını tamamlamış olacak Ronaldo, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

CEZAYI 38 SANİYELİK KAZANCIYLA ÖDEYECEK

Disiplin kurulunun tecrübeli oyuncuya kestiği 215 Sterlinlik (yaklaşık 260 Euro) komik para cezası ise dünya basınında alay konusu oldu.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da astronomik bir kontrata sahip olan ve günde yaklaşık 488 bin Sterlin kazanan milyarder futbolcunun, federasyonun kestiği cezayı amorti etmesi yalnızca 38 saniyesini alacak. Uluslararası spor basını, bu yaptırımı "futbol tarihinin en göstermelik cezalarından biri" olarak yorumladı.

ÖZEL UÇAĞIYLA ADETA KAÇMIŞTI

Milli takım kariyerini bitirme noktasına getiren kriz, 27 Eylül'deki Norveç karşılaşmasında patlak vermişti. Karşılaşma öncesinde ısınmasına rağmen sahaya sürülmeyen Ronaldo, 18 yıllık milli takım kariyerinde ilk kez yedek kulübesinde maçı tamamladı.

Bu karara son derece öfkelenen 41 yaşındaki yıldız, sonraki üç antrenmana katılmayarak kampı terk etti ve özel jetiyle ailesini de alarak İspanya'ya gitti. Hatta milli takımın bir sonraki maçını dahi uçakta olduğu için televizyondan takip etmedi.

JESUS GERİ ADIM ATMADI

Yaşananların ardından Ronaldo, Jorge Jesus'u hedef alan 1.996 kelimelik çok sert bir açıklama yayımladı. Dünya Kupası sonrası emeklilikten vazgeçirildiğini ve kendisine Norveç karşısında 30 dakika süre verileceği sözü verildiğini iddia eden Ronaldo, teknik adamın kamuoyu ve takım önünde 8 maddelik bir özür metni yayımlamayı taahhüt ettiğini ancak bu sözü tutmadığını savundu.

Ronaldo'suz çıktığı 4 maçın tamamını kazanan 72 yaşındaki Jorge Jesus ise otoritesinden taviz vermedi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusunu uzun süre ısıtıp oyuna almamasının bir hata olduğunu kabul etmekle birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Statü oyunculara ayrıcalık sağlamaz, statü sadece kariyerlerine saygıdır. Pelé ya da Maradona da olsa 20-30 dakika ısınıp oyuna girmeyince kimse mutlu olmaz, bunu anlıyorum. Maçın gidişatı planları değiştirdi ve onu oyuna almadım. Ben bir teknik direktörüm; kararlarımı ben veririm ve dünyada hiçbir futbolcu benim fikrimi değiştiremez. Buna kulüp başkanları da dahildir; kulübü başkan yönetir, takımı ben yönetirim."

Portekizli çalıştırıcı, yaşananların bir iletişim kazası olduğunu ve Ronaldo'nun formunu koruyup Al-Nassr'da oynaması halinde kapıların kendisine açık kalmaya devam edeceğini belirterek gerilimi tırmandırmaktan kaçındı.