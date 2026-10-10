Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), milli takım kampını izinsiz terk eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve tecrübeli forvetin geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Federasyon, nihai karar açıklanana kadar 41 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalacağını duyurdu.

NELER YAŞANDI?

Olayların başlangıcı, Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşandı. Mücadelede yedek kulübesinde oturan Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un maç öncesinde kendisine oyuna girme sözü verdiğini ancak ısınmaya gönderilmesine rağmen süre almadığını belirtti. Süreçle ilgili basına açıklama yapılacağı yönündeki ikinci sözün de tutulmadığını savunan futbolcu, ciddiye alınmadığını hissederek kriz çıkardı. Yıldız oyuncu, Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılma kararı aldı.

Olayın ardından kapsamlı bir açıklama yapan Ronaldo, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Kampı terk etme kararının cezasız kalamayacağını vurgulayan 41 yaşındaki yıldız, kendisine gelecek cezayı kabul etti.

KARAR AÇIKLANANA KADAR KADRO DIŞI

Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma dosyasını "acil" statüsüyle incelemeye aldı. Kurul, nihai karar açıklanana kadar Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasına hükmetti.