UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş'ın maç boyunca oyunun içinde olduğunu vurgulayan Sage, "Beşiktaş, verdiğimiz şansları değerlendirdi. Oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş vardı." dedi.

Oyunun kontrolünün daha çok kendi takımlarında olduğunu düşündüğünü belirten Sage, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu da ifade etti.

'İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK'

Maç öncesinde aldıkları kararları sahaya yansıttıklarını düşündüğünü söyleyen Sage, planlarına sadık kaldıklarını ve konsantrasyonlarını koruduklarını dile getirdi.

Sage, "Aynı aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz sadece günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.