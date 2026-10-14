Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) 334 sözleşmeli personel istihdamına yönelik takvim netleşti.

1 Ekim'de duyurulan sözlü sınav sonuçlarının ardından, adayların tercih edebileceği görev yerleri ve atama sürecinde teslim edilmesi gereken belgelere ilişkin kılavuz 13 Ekim’de ilan edildi.

Tercih işlemleri 19 Ekim’de başlıyor

Sözlü sınavı asıl listeden kazanan adaylar, yerleştirme tercihlerini 19–30 Ekim tarihleri arasında cteik.adalet.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru İşlemleri” sekmesi üzerinden gerçekleştirecek.

Atamaya esas teşkil edecek belgeler de yine aynı sisteme elektronik ortamda yüklenecek. Adayların formları bilgisayar ortamında doldurması ve yüklenecek belgelerin okunaklı şekilde taranmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Belirtilen süre sınırını kaçıran veya eksik evrak yükleyen adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak.

334 Pozisyonun Branş Dağılımı

Alım yapılacak 334 kişilik kadronun meslek gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:

• 290 Psikolog

• 21 Diyetisyen

• 10 Çocuk Gelişimcisi

• 5 Çevre Mühendisi

• 2 Ziraat Mühendisi

• 2 Veteriner Hekim

• 2 Fizyoterapist

• 2 Mimar

Yerleştirmeler başarı sırasına göre yapılacak

Adayların atamaları, tercih öncelikleri ve nihai başarı sıralamaları esas alınarak merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Tercih ettiği kurumlardan birine yerleşemeyen adaylardan, "resen (kurum tarafından doğrudan) atanmayı kabul edenler" boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek. Resen atama seçeneğini onaylamayan adaylar ise yerleştirme haklarından feragat etmiş sayılacak.

Yerleştirme sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından CTE’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.