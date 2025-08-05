Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. skandalla ilgili şimdiye kadar 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Denetimlerin sürdüğü skandalla ilgili bir açıklama da Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı;



"İŞTE SİSTEMİN GELDİĞİ DURUM"

*Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: "Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?" diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış.

*Allâh-u Teâlâ, sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhâfaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icâzet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabûl eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhâfaza eylesin. Âmîn!