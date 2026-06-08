İsmailağa Cemaati ile giriştiği kavgalar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti ile gündeme geldi.

Son zamanlarda Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin "Selefileştiği"ni söyleyen ve Emniyetin tarikatları incelemesi gerektiğini ifade eden"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 5 Haziran Cuma tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlü, Kadıköy'de rıhtıma yapılması planlanan cami için Erdoğan'a teşekkür etti.

Cübbeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cübbeli Ahmet Hoca geçen cuma günü Dolmabahçe çalışma ofisinde kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından kabûl edildi.

Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ihsân eylesin, gözden, nazardan bütün şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin, başta Çamlıca Câmii olmak üzere Taksîm Câmii, Levent Câmii gibi inşâ ve tâmir ettiği yüzlerce câmi-i şerîf hürmetine ve ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmi-i şerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin, bu ümmete yaptığı üstün hizmetler vesîlesiyle âkıbetini her işte hayırlı eyleyip, daha nice yıllar ümmetimizin başında dâim eylesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet "Mahmut Efendi" olarak bilinen İsmailağa Tarikatı lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatıyla beraber tarikatı içerisinde liderlik krizinin bir tarafı olarak gündeme gelmişti.