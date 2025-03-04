Lüks bir Mercedes marka cipin trafik kurallarını ihlal ettiği ve araçta çakar olduğu görüntülerinden sonra aracı Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu'nun kullandığı tespit edilmişti.

Cübbeli Ahmet, aracın damadı Esat Palazoğlu'na ait olduğunu ve 'zekatını verdiğini' söylemişti.

Ancak damat Palazoğlu'na ait CARABA Filo Oto Kiralama şirketinin 3 yıl boyunca devlete 1 lira bile vergi vermediği ortaya çıktı.

'ÇAKAR OLMASI NORMALMİŞ'

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, konuya ilgili şu bilgileri aktardı:

Peki kim bu Palazoğlu?

Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında, “Bu yavrumuz bir yanlış yapmış, ceza kesilmiş. Çakar konusuna gelirsek, eşi zaten ticaretle uğraşıyor, tekneler yapıyor, fuarlara katılıyor. Benimle bir ilgisi yok. Araç da zaten eşinin. 38 milyon deniyor ama elektrikli bir araçmış, aslında 12 milyon lira. Evet, 12 milyon çok para ama herkesin rızkı farklıdır. Damadım fakirlere cömert davranan biri, bırakın mallarının zekâtını, arabanın bile zekâtını verir” dedi.

Yani damadının ticaretle uğraştığını ve çakarının olmasının normal olduğunu söylüyor ve arabasının bile zekâtını veriyor demiş.

Öyle mi peki?

Merak ettim baktım ben de.

'3 YILDA DEVLETE 1 LİRA BİLE VERGİ ÖDENMEMİŞ'

Mehmet Esat Palazoğlu’nun sahibi olduğu şirketin adı CARABA Filo Oto Kiralama. Şirket 2014 yılında Palazoğlu tarafından kurulmuş. 2019 yılında da tüm aile üyeleri hisselerini Mehmet Esat Palazoğlu’na devretmiş.

Bu tarihten itibaren ne kadar vergi ödemiş diye baktım. Öyle ya arabanın bile zekâtını veriyor demişti Mahmut Ünlü.

2019 yılında ödediği vergi 0 TL, 2020 yılı 0 TL, 2021 yılı 0 TL, 2022 yılı 155 bin TL, 2023 yılında 358 bin TL.

Yani son beş yılda ödediği vergi toplamı 513 bin TL.

Türkiye’de sayılı insanın alacağı milyonluk lüks aracı oyuncak gibi kullanan bu kişiler “zekât” olarak ne kadar verdi bilinmez ama devlete ödediği vergi komik değil mi?

Ben bu ödenen tutarları katbekat ödeyen market, bakkal, kasap, nalbur tanıyorum ve dükkânlarının kirasını veremiyorlar."