Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks ciple hatalı dönüş yaptığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti...

CEZA KESİLDİ

İstanbul Valiliği, trafikte kuralları hiçe sayarak, çakarlı lüks aracıyla kırmızı ışık ihlali yapan Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Palazoğlu’na trafik cezası verildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Palazoğlu’na "çakarlı araç ve siren kullanmak" ile "trafiği tehlikeye düşürmekten" ceza uyguladı. Polis ekipleri tarafından Yüsra Palazoğlu'na toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

Cipin yüksek fiyatı da tartışma konusu olurken, gazeteci Fatih Altaylı aracın değerini açıkladı.

Gazeteci Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

-Dün Cübbeli Ahmet’in kızı ile de tanıştınız.

-Altında dünyanın en konforlu olmasa da, en havalı SUV’u Mercedes G serisi, üzerinde mavi kırmızı çakarlar trafiği alt üst ederek, tüm kuralları çiğneyerek gidiyor.

-Plaka ise gayet havalı kendisinin ve eşinin ve soyadlarının baş harfleri: YEP.

-Birisi kim olduğunu bilmeden “Bu ne rezalet”diye sosyal medyada paylaşınca, kimlik ortaya çıkıyor.

-Cübbeli’nin kızı.

-Kocasına “Bu çakarı nasıl kullanırsınız’ diye sorulunca herif sinirleniyor.

-“Çakar tahsisli, devlete ne hizmet ettiğimi, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım” diyor.

-Rezilliğin içinden kahramanlık çıkarıyor kendince.

-Bu arada ortaya çıkıyor ki, yaklaşık 28 milyon TL’lik aracın MTV’sini bile ödemeyecek kadar utanma duygusundan yoksunlar.

-Vergi bile ödemiyor ama devlete hizmetten söz ediyor.

-Ve sonra tüm yalanlar ortaya çıkıyor.

-Çakar tahsisli falan değil.

-İçişleri Bakanlığı 139 bin TL cezayı yapıştırıyor yalancıya.

-Bu arada bu rezilliğe öfkelenen vatandaşlar sosyal medyada “180 bin dolarlık araca biniyor” diye veryansın ediyorlar.

-Güldüm.

-O araç keşke 180 bin dolar olsa.

-O ABD fiyatı.

-Cübbeli’nin kızının bindiği Mercedes G serisi araç eğer söylendiği gibi G63 ise fiyatı 28 milyon TL. Yani 180 değil 780 bin dolar.

-Bizim gariban vatandaş 780 bin doları hayal bile edemediği için 180 bin dolar diyor.

-Olsa gerçeği 780.

-Devlete hizmet ederek kazanılmış bir para olsa gerek.

-Aynen çakar gibi.

-Zaten ortalıkta gezen çakarlı araçların çoğu böyle.

-30 milyonluk Range Rover’lar, 20 milyonluk Audi A8’ler, Mercedes Maybach’lar, Bentley’ler, Rolls Royce’lar.

-Hepsi devlete müthiş hizmetler sonucunda kazanılmış analarının ak sütü gibi helal araçlar ve bir o kadar hak edilmiş çakarlar.