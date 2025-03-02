Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çakarlı lüks cipiyle gezerken 139 bin lira trafik cezası yiyen kızı Yüsra Palazoğlu hakkında konuşan Cübbeli Ahmet, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu söyledi.

Ayrıca aracın 38 milyon lira değil 12 milyon lira olduğunu belirten Cübbeli Ahmet kendisinin de 1 milyonluk minibüs kullandığını vurguladı.

'ARABANIN BİLE ZEKATINI VERİR, BU İŞ FETÖ İŞİ'

Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ben 1 milyonluk minibüse biniyorum. Allah herkesi yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. Şimdi onun eşi çok zengin olabilir. Çok zekat verir. Kat kat zekat verir. Arabanın zekatı yoktur. Onun bile zekatını verir. Cömerttir.

Fatih Altaylı kendisinin araba koleksiyonu var, araç 38 milyon demiş. Hayır 38 milyon değil 12 milyon değeri.

Şimdi evli kızım gündem olmuş, Apo'nun açıklamasından fazla konuşulmuş. Burada FETÖ parmağı olmadan olur mu?"