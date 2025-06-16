Şeyh Abdulbaki Elhüseyni, 12 Temmuz’da hayatını kaybetmiş ve sonrasında yapılan açıklamada üç kişinin tövbe verme yetkisine sahip olacağı açıklanmıştı.

En fazla müridi olduğu iddia edilen büyük oğul Muhammed Saki’nin, milyarca liranın yönetildiği tarikata bağlı dernek ve kurumlardan çıkarak yeni yolunu çizmesi ise beraberinde tartışmaları getirdi.

İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve Mahmut Ustaosmaoğlu'nun vefatının ardından cemaatle arası açılan Cübbeli Ahmet'in Muhammed Saki Erol ile poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

CÜBBELİ MENZİL'E Mİ TRANSFER OLDU?

Yaptığı sohbetlerle, yanmaz kefen satmakle ve hayat tarzı ile çokça tartışılan Cübbeli Ahmet'in İsmailağa ile arasının açık olduğu bu zamanda Menzil Tarikatı liderliği iddiasındaki bir isimle böylesi bir poz vermesi tarikatlar arası transfer olabileceğini akıllara getirdi.

'ELLERİNİ ÖPMEYİ NİMET BİLİRİZ'

Cübbeli Ahmet görüşmeyi sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraflı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında "Biz hakîkî şeyhlerin ellerini öpmeyi nîmet biliriz!" ifadelerini kullanan Cübbeli'nin gönderisinda şöyle: