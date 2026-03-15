Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, EnsonHaber'in Youtube kanalına konuk oldu.

Muhafazakar camianın, çocuklarını dindar yetiştirmekte yetersiz kaldığını savunan Cübbeli Ahmet, "Çocuklarda namaz oranı az, kızlarda tesettür oranı az. Hocaların, şeyhlerin, şıhların kızlarında açık seçik kızlar var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şeriatla ilgili bir referandum yapıldığı takdirde yüzde 20 'şeriat istiyorum' sonucu çıkarsa 'şok geçireceğim' diyen Cübbeli Ahmet, 'Yüzde 10 çıkar mı şüpheliyim' dedi.

'KEMALİSTLER BİZİ KENDİNE ÇEKTİ'

'Kemalistleri İslam'a çekelim derken, onlar bizi kendine çekti' değerlendirmesinde bulunan Cübbeli Ahmet'in konuştuğu programdan öne çıkan satırlar şöyle:

'MUHAFAZAKARLAR DİNDAR NESİL YETİŞTİREMEDİ'

Türkiye'de keşke şeriat isteyenler çok olsa... Benim için uyar. Muhafazakar camia, çocuklarını dindar yetiştirmekte yetersiz kaldı.

'HOCALARIN KIZLARI AÇIK SEÇİK GİYİNİYOR'

Çocuklarda namaz oranı az, kızlarda tesettür oranı az. Hocaların, şeyhlerin, şıhların kızlarında açık seçik kızlar var.

'AÇIK KADINLAR NAMAZ KILIYOR, KAPALILAR KILMIYOR'

Kılık kıyafetten belli olmaz. Nice açık bayanlar namazında abdestinde, nice kapalı kadınlar da namaz kılmıyor.

'MUHAFAZAKARLAR LAFTA ŞERİAT İSTER'

Muhafazakar camia diye geçinenlerin bir kısmı lafla ister, 'Nasıl olsa gelmeyecek' diye... Kabine girdiğinde oy vermez. Der ki 'Ne olacak arkadaş ya biz kimseyi görmeyeceğiz, görüşemeyeceğiz, kadın-erkek ayrı. Faiz yok şu yok bu yok' Haramlar devreye girdiği zaman, bu birçok insanı rahatsız edebilir. İçki satılmayacak, bira yok, rakı yok. Nasıl duracak, bu kadar şarapçı var memlekette. 'Müslüman' geçinenler de lokantalarda kadın-erkek ayrı oturmalar, kötü anlamda konuşmuyorum. Bu ortam şeriatta olmayacağı için istemez.

'YÜZDE 20 ŞERİAT İSTESİN ŞOK GEÇİRİRİM'

Türkiye'de şeriat isteyen %20 çıkarsa ben şok geçireceğim. Yüzde 10, taaa bizim çocukluğumuzdan beri rakamdır, çoğu da ölmüştür, geriye o yüzde 10'un yeri dolmuş mudur onu da bilmediğim için yüzde 10'da da şüpheliyim.