Tarihi keşfiyle hem Türkiye'de hem de dünyada milyonların dikkatini çeken Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ile ilgili, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Geçtiğimiz ay yaptığı bir sohbette Göbeklitepe'nin yaşıyla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara ve tahminlere karşı çıkan Ünlü'nün ifadeleri tartışma yarattı.
"Urfa da Yoktu Harran da Yoktu"
Tarihlendirme çalışmalarına inanmadığını belirten ve bu durumu eleştiren Cübbeli Ahmet, gündem olan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Milleti de inandırıyorlar. Şanlıurfa'da bulmuşlar bilmem ne tepesi. Tamam çok güzel, çok eski. 'Kaç sene sence', 'Bence 100 bin'... 'Sence', atış serbest... '200 bin'... 'Sence', '1 milyon sene' ya. Çüş... 1 milyon sene değil, 100 bin sene değil, 10 bin sene evvel Urfa da yoktu Harran da yoktu. Adem aleyhisselam yoktu. Adem aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı ya? Kusura bakmayın, ağzımı bozmayalım."