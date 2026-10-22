İstanbul’un Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınlarındaki bir otoparkta 14 Ekim'de meydana gelen acı olayda, yağışlı havada ayakkabıları ıslanmasın diye yalın ayak yürürken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Hafız Mahmud Işıldak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun vefatının ardından otoparktaki güvenlik ihmalleri ve işletme hakları büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CÜBBELİ AHMET'TEN ŞOK SUÇLAMA: "500 LİRALIK RÖLEYİ KOYMAMIŞLAR"

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube kanalında yayınladığı videoda İsmailağa cemaatini ve cemaat yöneticilerinden Seyfettin İnanç’ı doğrudan hedef aldı. Sert ifadeler kullanan Ünlü, "İsmailağa ve Seyfettin İnanç, Hafız Mahmud Işıldak’ı öldürttüler! Otoparkta 500 liralık kaçak akım rölesi koymamış, ondan sonra ‘Oraların hepsini ben yönetirim’ diye ahkâm kesiyor!" diyerek elektrik tesisatındaki güvenlik önlemlerinin alınmadığını iddia etti.

İSMAİLAĞA'DAN "BELEDİYE TAHSİSLİ VE RUHSATLI" SAVUNMASI

Tepkilerin ardından açıklamada bulunan İsmailağa cemaati yetkilileri, söz konusu otopark alanının 2011 yılından bu yana Fatih Belediyesi tarafından derneğe tahsis edildiğini ve işyeri açma ile çalışma ruhsatına sahip olduğunu belirtti. Alanı altyapı ve tesisatıyla birlikte devraldıklarını savunan cemaat yönetimi, devir sonrasında bölgede herhangi bir tesisat müdahalesi veya çalışma yapmadıklarını ifade etti.

SAYIŞTAY RAPORLARI VE ECRİMİSİL TESPİTİ GÜNDEMDE

Olayın ardından Fatih Belediyesi’nin 2021 ve 2023 yılı Sayıştay raporlarındaki detaylar da yeniden gündeme geldi. Raporlarda, Balat Mahallesi’ndeki park alanında bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletildiği ve kamu taşınmazlarının işgali sebebiyle düzenli ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin işgallere süreklilik kazandırdığı yönündeki uyarılar dikkat çekti.

Eminiyet ve adli makamların olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı soruşturma ile bilirkişi incelemeleri sürüyor.