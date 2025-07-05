Akciğerlerimizi ormanlarımız yangınlarda küle dönüyor. Söndürme ekiplerin kahramanca mücadelesine rağmen kaybettiğimiz yeşil alanlarımız turizmden insan hayatına kadar çoğu alanda vatandaşımızı olumsuz etkileyecek.
Yangınlarla canhıraş mücadele sürerken sosyal medyada dikkat çeken bir gönderi yeniden dolaşıma girdi. İsmailağa Tarikatının önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet, 2021 yılındaki yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.
'YANGINLARA TEKBİR GETİRİN'
2021 yılında çıkan yangınlara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında bir hadis-i şerifi kaynak gösteren Cübbeli Ahmet, yangınlara karşı tekbir getirilmesi gerektiğini söyledi.
İşte o paylaşımlar...
Hadîs-i Şerîf'te: "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292) https://t.co/qUQnQLXW4n— Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) July 29, 2021