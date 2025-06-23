İsmailağa tarikatının önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde Menzil tarikatı liderinin elini öpen Cübbeli Ahmet lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

'DARISI DİĞER MÜFTERİLERİN BAŞINA'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından bir sürü ismin adını da sayan Cübbeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi.

Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum.

Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ’cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar.

Darısı diğer müfterilerin başına gelsin"

Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı,… pic.twitter.com/84L9iLN9YW — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) June 23, 2025

TEPKİLER GECİKMEDİ

Cübbeli Ahmet'in paylaşımında ismi geçen isimlerden bazıları paylaşıma alıntılayarak tepki verdi.

MURAT AĞIREL

BARIŞ PEHLİVAN