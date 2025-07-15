Geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliğinden alınan ve yeni bir göreve getirilmeyen Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yeniden gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından eli sıkılmayan ve cenazede 'pas' geçilen Bağış'ın görüntüleri tartışmalara neden olurken, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakabı ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı.

Ünlü, paylaştığı mesajda şunları söyledi,

"Bilal Erdoğan Beyefendi’yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı. Merhûm Yiğit Bulut’un cenazesinde Egemen Bağış’ın elini sıkmamış” diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl’ın: “Dindar ve kindar” sözünü hatırladım ve “Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.” diye düşündüm. Allâh-u Teâlâ, “Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek” (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi’ye şefî’ eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

'BİLİME ALERJİSİ OLAN, YANMAZ KEFEN PAZARLAYICISI'

Ünlü'nün sözlerine Egemen Bağış'ın sosyal medya hesabından yanıt verilirken, Bağış paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

"Hz. Mevlana demiş ya; “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?” Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz. Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan’ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır. Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı. Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için."