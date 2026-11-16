Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce gündem olan jet ski fotoğrafına ilişkin konuştu. Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaaz programlarına götüren kişinin fotoğrafını çekerek Hürriyet gazetesine 10 milyon liraya satmaya çalıştığını ileri sürdü.

Mahmûdî Şûrâ Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği "Samsun Sohbetleri" etkinliğinde konuşan Ünlü, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"15 sene beni gezdirdi adam. Ondan sonra jet ski meselesinde resmimi çekip Hürriyet gazetesine sat. Hürriyet gazetesinden 10 milyon para istiyor. Bu resmi sana vereceğim diye"

Fotoğrafta uygunsuz bir durum bulunmadığını savunan Ünlü, üzerinde haşema olduğunu ve avret yerlerinin açık olmadığını söyledi.

EMANET LEVHALARININ DA SATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ünlü, aynı kişiye 2000 yılının ocak ayında cezaevine girmeden önce Osmanlı döneminden kalma değerli hat levhalarını emanet ettiğini anlattı. Evine baskın yapılacağı yönünde haberler aldığını belirten Ünlü, levhaları korumak amacıyla bu kişiye verdiğini söyledi.

Söz konusu kişinin maddi durumunun iyi olduğunu belirten Ünlü, "Mercedes arabası var, zengin adam. Ben de dedim herhalde malımı çalmaz. Güvendim ona" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra levhaları geri istediğinde satıldıklarını öğrendiğini öne süren Ünlü, bu kişinin satış için babasından izin aldığını söylediğini, ancak babasının bunu reddettiğini anlattı. Ünlü, "O kadar büyük maddi zarar verdi ki bana" ifadesini kullandı.

"BOL SARIĞI, CÜBBESİ SİZİ ALDATMASIN"

Suçladığı kişinin dini çevrelerden olduğunu, İsmailağa'ya geldiğinde cübbe giyip sarık sardığını söyleyen Ünlü, yaşadıklarını Mahmud Ustaosmanoğlu'na da anlattığını belirtti.

İnsanları değerlendirirken dış görünüş yerine para ve emanet konularındaki davranışlarına bakılması gerektiğini söyleyen Ünlü, "Bol sarığı, cübbesi sizi aldatmasın. Bir adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Para işlerine bakın. Akçeli işlere bakın" dedi.

Ünlü, konuşmasının sonunda da "Arkadaş diye bir şey yok. Vefa diye bir şey yok. Dürüstlük diye bir şey yok. Emanet diye bir şey kalmamış" sözleriyle tepki gösterdi.