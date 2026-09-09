Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Üsküdar’da belediye yönetiminin AKP’ye geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, benzer bir değişimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de yaşanmasını istedi.

“BİZ MİLLÎ MÜSLÜMANLARI FERAHA GARK ETTİ”

Ahmet Mahmut Ünlü, X hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar’ın yeniden AK Parti yönetimine geçmesini değerlendirdi.

Ünlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üsküdar’ın Ak Parti’ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul’umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul’un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i’tâ eylesin. Âmîn!”

Ünlü’nün bu sözleri, Üsküdar’ın AK Parti yönetimine geçmesinden memnuniyet duyduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de yeniden AK Parti’ye geçmesini temenni ettiği şeklinde yorumlandı. Ünlü ayrıca İstanbul’un kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu kişilerin “hak ettiklerini bulmasını” diledi.

GÜLTEKİN 23 OYLA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde dört tur sonunda Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak seçimi kazandı. CHP/Yeni Parti grubunun adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.

AKP ve MHP’nin mecliste toplam 21 üyesi bulunuyor. Buna karşın Gültekin’in 23 oy alması, CHP/Yeni Parti grubundan en az iki meclis üyesinin AKP adayına destek verdiğini ortaya koydu.

İLK SEÇİMDE CHP ADAYI KAZANMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan ilk başkan vekilliği seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ipi göğüslemişti.

Dördüncü turda Çetinkaya 22 oy alırken, AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı. Ancak AKP’nin seçim sonucuna yaptığı itirazın ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve seçimlerin yenilenmesine hükmedildi.

Seçim sürecinin yeniden başlamasının ardından iki CHP’li meclis üyesinin de tutuklanması dikkat çekti. Yenilenen seçimde ise Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu.