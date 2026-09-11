Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Üsküdar’ın AKP’ye geçmesine sevindi ve İstanbul Büyükşehir için de dua ettiğini söyledi. “Üsküdar’ın Ak Parti’ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha gark etti. Allâh-u Teâlâ İstanbul’umuzun iâdesiyle tamam eylesin, Âmîn” dedi.

Ankara kulislerinde ise AKP’liler “Cübbeli’nin duası ters tepiyor. Kıbrıs’ta bizim de desteklediğimiz Ersin Tatar’a dua edip oy istedi, video çekip paylaştı, Tatar seçimi açık farkla kaybetti’’ dediler. KKTC’de geçen yılsonunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman kazanmıştı.

YÜZDE 5 KAYBETTİRDİ

Cübbeli Ahmet, seçimden önce paylaştığı videosunda, “Ersin Tatar’ın kazanması için dua etmemiz lazım. Türkiye’nin bekası için, Akdeniz için, Gazze için çok önemli” demişti. Seçimi kaybeden Tatar, “Cübbeli bana en az yüzde 5 oy kaybettirdi, bir video çekti seçimden iki gün önce herkesin telefonuna düştü, kaybettirdi” demişti.