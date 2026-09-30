İstanbul Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Ö., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın eylemleri zincirleme şekilde gerçekleştirdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

İlk olayda 0,05 gram uyuşturucu bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre ilk olay, 20 Ocak 2025’te Maltepe 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşandı.

İddiaya göre Ümit Ö., hükümlü müvekkiliyle yaptığı görüşme sırasında ajandasını açtı. Hükümlünün, ajandada sanık tarafından gösterildiği öne sürülen maddeyi alarak çorabına koyduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından yapılan aramada hükümlünün çorabında 0,05 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen bir peçete ele geçirildi.

İkinci olayda kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi

27 Ocak 2025’te ise Ümit Ö.’nün Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başka bir hükümlüyle görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin ardından yapılan detaylı aramada hükümlünün üzerinde daralı ağırlığı 20,4 gram olan uyuşturucu madde bulundu. Kriminal incelemede ele geçirilen maddelerde kokain ve sentetik kannabinoid bulunduğu tespit edildi.

Hükümlünün ifadesinde uyuşturucuyu avukatı Ümit Ö.’nün verdiğini söylediği aktarıldı.

Sanık suçlamaları kabul etmedi

Esasa ilişkin mütalaanın ardından savunma yapan Ümit Ö., 20 Ocak’taki olayda hükümlünün ajandasına telefon numarasını yazdığını, bu nedenle ajandanın kontrol edilmesini istediğini ve uyuşturucu vermediğini savundu.

27 Ocak’taki olayla ilgili de görüştüğü hükümlüyü bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını belirten Ümit Ö., görüşme öncesinde aramadan geçtiğini ve ajandasının kontrol edildiğini söyledi.

Görüşmenin kamera önünde gerçekleştiğini ifade eden Ümit Ö., hükümlünün uyuşturucu maddeyi koğuştan gelirken başka bir kişiden almış olabileceğini öne sürerek, “Kesinlikle bu şahsa madde vermedim” dedi.

Mahkeme 23 yıl 5 ay 7 gün hapis verdi

Beraatini isteyen Ümit Ö., mahkemenin aksi kanaatte olması halinde uzun tutukluluk süresinin, aile yakınlarının kaybının ve mesleğini yapamaması nedeniyle oluşan maddi zararlarının dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın “İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlarını birden fazla kez işlediğine hükmetti.

Mahkeme, Ümit Ö.’yü toplam 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.