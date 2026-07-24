Marc Cucurella'nın kıvırcık saçları, futbol dünyasında onu diğer oyunculardan ayıran en belirgin özelliklerden biri haline geldi. Ancak İspanyol savunma oyuncusunun bu görünümü, yalnızca kişisel tarzıyla ilgili bir tercih değil; oğlu Mateo ile arasındaki özel bağı yansıtan duygusal bir anlam da taşıyor.

İspanya'nın ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının ardından Cucurella'nın maç günü rutinine ilişkin bu detay yeniden gündeme geldi. Real Madrid'in yeni yıldızı, özellikle en büyük oğlu Mateo'nun maçlar sırasında kendisini kolayca fark edebilmesi için uzun ve kıvırcık saçlarını açık bırakıyor.

CUCURELLA'NIN SAÇLARI, OĞLU MATEO İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

Taraftarların, yüksek tansiyonlu karşılaşmalarda bile Marc Cucurella'nın saçlarını neden toplamadığını merak ettiği biliniyor. Zamanla futbolcunun imzası haline gelen bu görüntünün ardında ise oldukça duygusal bir neden bulunuyor.

The Times of India'nın aktardığına göre Cucurella, otizmli oğlu Mateo'nun maç sırasında kendisini diğer oyuncular arasında kolayca seçebilmesi için saçlarını açık kullanıyor. Aile açısından küçük gibi görünen bu tercih, Mateo'nun babasını sahada hemen tanıyabilmesi için büyük önem taşıyor.

Cucurella'nın İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından bu dokunaklı ayrıntı bir kez daha gündeme geldi. Başarılı savunma oyuncusu, turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performansla İspanya'nın güçlü savunma hattının önemli parçalarından biri oldu. İspanya, şampiyonluğa ulaşırken turnuva boyunca yalnızca bir gol yedi.

Ancak Cucurella'nın hayatındaki en büyük mücadeleler, futbol sahalarının dışında yaşandı.

SÜRECİ ANLATTI

Cucurella ve 2018 yılında tanıştığı partneri Claudia Rodriguez, en büyük çocukları Mateo'nun gelişiminde diğer çocuklardan farklılıklar olduğunu ilk fark ettikleri dönemi anlattı.

Amazon Prime'da yayınlanan belgeselde konuşan Rodriguez, o dönemde yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle ifade etti:

"Mateo dört yıl önce doğdu. Diğer çocuklarla bazı farklılıklar olduğunu gördük. Okuldan pek yardım alamadık ve en zor aylarımızı yaşadık."

Rodriguez, o dönemde yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

“Mateo’yu okula bırakmak için her gün birlikte giderdik; o sırada Rio’ya da hamileydim. Her gün ağlayarak geri dönerdik.”

Mateo'nun günlük yaşamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamakta zorlandığını belirten Rodriguez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı hafta içinde çok fazla değişiklik oluyor. Başka yerlerde olmak, başka programlara uymak, başka yemekler yemek, başka planlar yapmak, okula gitmemek, terapiye gitmemek… Bunların hepsi onun için zor."

Cucurella için ise oğlunun otizm tanısını kabullenmek, aynı zamanda Mateo ile birlikte yeni şeyler öğrenmek anlamına geldi. İspanyol futbolcu bu süreci, “Tamam, çocuğunuz otistik, ama ebeveynler buna hazır değil. O yüzden çok şey öğrenmemiz gerekiyor" sözleriyle anlattı.

Rodriguez, Mateo'nun ailenin günlük yaşamını ve kararlarını önemli ölçüde değiştirdiğini de belirtti. Rodriguez, “Evet, muhtemelen Mateo bize de çok şey öğretiyor. Sürekli Mateo’yu düşünmek zorundasın. Ya da bazen bir şeyler yapmak istersin, ama Mateo için iyi olmadığı için yapamayız. Tatiller her zaman zor geçiyor; yarın Londra’ya döneceğiz ve o da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

2018 yılında tanışan Marc Cucurella ve Claudia Rodriguez'in Mateo, Rio ve Bella adında üç çocuğu bulunuyor.

Rodriguez, Cucurella'nın kariyerindeki önemli dönemeçlerde de en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdü. Bu destek, futbolcunun Brighton ve Chelsea'deki dönemleri boyunca da devam etti.