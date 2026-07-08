Emekli Albay Orkun Özeller, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Açılım süreci sayesinde şu anda Cudi Dağı’nda namaz kılıyoruz” sözlerine cevap verdi.

Yıllarca o bölgede askeri operasyonlara katılan Özeller, “O toprakların vefalı vatansever öz evladının haykırışıdır” başlığıyla sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı.

“Cudi’de festival yapmak kolay; esas vefa nerede?” diye soran Özeller, kurulan platformda çekilen fotoğrafta protokol üyelerinin en önde olup da askerlerin kareye girmemesine şöyle tepki gösterdi:

‘AÇIK SAYGISIZLIK’

-Cudi’nin terörle değil; huzurla, kültürle ve inançla anılması hepimiz için kıymetlidir. Ancak bu manzaranın arkasında unutulmaması gereken bir hakikat var: Bu huzur kendiliğinden gelmedi.

-Etkinlikteki kareye dikkatli bakınca insanın içi sızlıyor. Herkes ön safta, herkes fotoğraf karesinde, herkes protokolde yerini almış; ama bu dağın güvenliği için bedel ödeyen asker en arkaya bırakılmış.

-Bu sadece bir protokol hatası değil; üniformaya, emeğe, şehide, gaziye ve devlet hafızasına yapılmış açık bir saygısızlıktır.

-Cudi’deki huzurun arkasında şehitlerin kanı gazilerin fedakârlığı, jandarmanın gece gündüz nöbeti vardır.”

Özeller, bölgede zor dönemde görev yapan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile silah arkadaşlarından bahsetti:

-Hacıoğlu Paşa, Cudi’ye sadece güvenlik getirmedi; devletin iradesini, huzurunu ve varlığını da taşıdı. Kalekollarla, güvenlik tedbirleriyle, bölgenin tanıtımına dair vizyoner adımlarla bugünkü tablonun zeminini hazırladı.

-Hazreti Nuh temasıyla Cudi’yi tanıtma fikrinin arkasında da o dönem verilen büyük akıl, cesaret ve emek vardır.

‘UNUTTURMAYACAĞIZ!’

-Cudi’nin hafızası sadece festival sahnelerinden, protokol fotoğraflarından ve siyasi nutuklardan ibaret değildir. Cudi’nin hafızasında şehitler vardır, gaziler vardır, gece gündüz dağda nöbet tutan asker vardır, Ahmet Hacıoğlu Paşa gibi bölgeye imza atmış komutanlar vardır. Biz unutmadık, unutturmayacağız.”

Kurtulmuş ne demişti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen pazar günü Hz. Nuh’u Anma Merasimi için Cudi Dağı çıkmış ve namaz kılmıştı. Tarihi Sefine Mevkii’nde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile çıkan Kurtulmuş, yıllardır terör sorunu yaşanan bölgede bu özgürlüğün açılım süreci sayesinde geldiğini ima etmişti. Kurtulmuş ayrıca süreçle ilgili, “Bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakmasıyla ve çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak” demişti.