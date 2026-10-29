Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren Meli Bendeli, tutuklu bulunduğu süreçte tahliye edildi. Ahmet Melih Yılmaz adıyla tanınan oyuncu, tahliye haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son durumunu paylaştı.
MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI
“Çukur” dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan oyuncu, cinsiyet geçiş sürecinde adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Bendeli, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.
“MERAK ETMEYİN, İYİYİM”
Tahliye edilen Meli Bendeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumuna ilişkin bilgi verdi. Oyuncu, “Ben tahliye oldum. Merak edenler için merak etmeyin, iyiyim” ifadelerini kullandı.