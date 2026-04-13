Bir döneme damga vuran dizideki performansıyla hafızalara kazınan Damla Sönmez, bu kez farklı bir alandaki kararıyla konuşuluyor. Oyuncunun kariyerinde attığı yeni adım merak uyandırdı.

ÇUKUR DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Sönmez, katıldığı bir etkinlikte yapımcılığa yöneldiğini açıkladı.

Yapımcılığın kendisi için ne ifade ettiğini anlatan oyuncu, “Yapımcı olmak kriz çözmek anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce 2018 yapımı Sibel filminde de yapım sürecinde yer aldığını belirten Sönmez, bu alanda deneyim kazandığını ve kendini geliştirdiğini dile getirdi.

ÖZEL HAYAT SORUSUNA YANIT

Öte yandan özel hayatıyla ilgili sorulara kısa yanıt veren oyuncu, bu konuyu konuşmak istemediğini belirterek mutlu olduğunu söylemekle yetindi.