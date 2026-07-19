Oyuncu Cem Uslu, uzun zamandır birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile düzenlenen törenle dünyaevine girdi. "Çukur" dizisinde canlandırdığı Metin Yaman karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uslu'nun Düzce'de gerçekleşen düğününden renkli kareler sosyal medyada ilgi gördü.

CEM USLU VE GUBSE CEREN GEÇALP EVLENDİ

2017 yılında SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2021 yılında final yapan "Çukur" dizisinde Metin Yaman karakterine hayat veren Cem Uslu, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

43 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile ailesi, yakın arkadaşları ve dostlarının katıldığı törenle hayatını birleştirdi.

DÜĞÜNDEN KARELERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Cem Uslu, düğününden özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Mutluluğunu sevenleriyle paylaşan Uslu, düğün fotoğraflarına şu notu düştü:

"Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti."

SEVENLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cem Uslu'nun düğün paylaşımları, hayranları ve meslektaşları tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun takipçileri, çifte mutluluk dileklerini iletti.

Düzce'de gerçekleşen tören, samimi ve eğlenceli görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.