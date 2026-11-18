1972 yılında Bulgaristan'ın Varna kentinde sıradan bir kazı sırasında yapılan keşif, arkeoloji tarihine geçti. Bir iş makinesi operatörünün kepçesine takılan sıra dışı parçalar, binlerce yıllık bir hazinenin izini ortaya çıkardı.

Keşfin ardından bölgede başlatılan kazılar yaklaşık 20 yıl sürdü. Çalışmalarda 300'e yakın mezar ve 3 binden fazla eser bulundu. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki altın eserler arasında kolyeler, bilezikler, küpeler ve süs eşyaları yer aldı.

MÖ 4600-4200 yıllarına tarihlendirilen buluntular, dünyanın bilinen en eski büyük işlenmiş altın koleksiyonlarından biri kabul ediliyor.

BİR MEZARDAN ALTINLARIN ÜÇTE BİRİ ÇIKTI

Kazılarda bulunan 43 numaralı mezar özellikle dikkat çekti. 60 yaşın üzerinde bir erkeğe ait olduğu belirlenen mezarda, nekropoldeki altınların neredeyse üçte biri bulundu. Altın takıların yanı sıra bir asa da keşfedildi.

TARİH ÖNCESİ TOPLUMUN SIRRINI AÇTI

Varna Nekropolü'ndeki buluntular, yaklaşık 6 bin 500 yıl önce bölgede yaşayan insanların gelişmiş bir toplumsal yapıya sahip olduğunu gösterdi. Mezarlar arasındaki altın dağılımı, o dönemde de servet ve sosyal statü farklılıklarının bulunduğuna işaret etti. Üstelik bu toplum, Antik Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından çok daha önce yaşamıştı.