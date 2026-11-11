Bir döneme damga vuran Çukur dizisi, yapay zeka destekli yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı film, dizideki olayların öncesini ele alarak Vartolu Sadettin’in çocukluk ve gençlik yıllarına odaklanacak.

Annesini ve dedesini kaybettikten sonra tek başına hayatta kalma mücadelesi veren Vartolu’nun intikam duygusuyla nasıl değiştiği filmde anlatılacak.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'DEN TEPKİ

Öte yandan dizide Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, projede kendi görüntülerinin izni ve onayı olmadan kullanıldığı iddiasıyla tepkisini dile getirdi.

Film için hazırlanan görseli Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Yapay zeka teknolojisi gelişti ne güzel, aferin yaratıcı genç çocuklar sizi :) Yalnız ben bunu bi aktöre benzettim sizce kime benziyor yorumlarda buluşalım" ifadelerini kullandı.

Köstendil'in dikkat çeken bir diğer hamlesi ise Çukur dizisiyle ilgili daha önce hesabında paylaştığı tüm fotoğrafları kaldırması oldu.

OYUNCULUK GERÇEK, GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA

Filmde dijital mekanlar ve karakter tasarımları yapay zekayla oluşturulurken oyuncuların mimik ve jestleri gerçek stüdyo kayıtlarından alınacak. Henüz yayın tarihi açıklanmayan yapımın Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşması bekleniyor.