Vatandaş yüksek ev kiraları yüzünden başını sokacak konut bulamazken internetteki ev ilanı pes dedirtti. Ankara’da bir zamanlar gecekondu mahallesi olan daha sonra lüks konutlar ile ön plana çıkan Çukurambar’da bir rezidanstaki dubleks daireye 13 milyon dolara (Yaklaşık 600 milyon TL) fiyat konuldu.

Daire bu binanın 26 ve 27. katında

ÖZEL TANITIM: 1227 metrekare alanı olan ev, 26 ve 27. kattı yer alıyor. Daire “Çukurambar’da panoramik manzaralı ultra lüks penthouse” diye tanıtıldı. Dairenin mimarisi, manzarası ile başkentin “en seçkin konutu” olduğu belirtildi. Fiyatıyla da “Ankara’da ilk” dedirten dairenin özellikleri dikkat çekti:

ŞÖMİNESİ VAR: Daire panoramik şehir manzarasına sahip. 95 metrekare salon, oturma, yemek ve şömine alanları var. 68.5 metrekare ana mutfak ve kiler, ebeveyn suiti, giyinme odaları ve çok sayıda özel yaşam alanı, çocuk odaları, misafir alanları, yardımcı odası ve servis alanları bulunuyor.

BARI OLAN EV: Fiyatı dudak uçuklatan dairede 10 adet balkon ve geniş teras alanları, 10 oda ve 6 banyo, 12 araçlık özel otopark, roof bar, özel sinema odası, oyun ve spor alanları, kapalı lounge alanı, 108 metrekare SPA ve wellness alanı, Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi, masaj bölümü var.

Sosyal medya bu evi konuşuyor

Doğalgazı ne kadar gelir?

- 13 milyon dolarım olsa Ankara’da yaşar mıyım be abi?

- Bu evin doğalgaz faturası ne kadar gelir aylık?

- ABD dizilerinde çok zengin avukatların oturduğu evlerden...

- Bu ev nasıl temizlenecek?

- Aidatı ne kadar acaba, ona göre satın alırım...

- Metroya yakın mı?

- Bu evi alabilmek için ne iş yapmak gerekir sizce?