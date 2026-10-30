Adana'nın Çukurova Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi dört turda tamamlandı. CHP, Sıtkı Keskin'i aday gösterirken YENİ Parti'nin adayı Feramuz Oran oldu. Cumhur İttifakı'nın aday çıkarmadığı seçimde ilk üç turda farklı oy dağılımları ortaya çıktı. Dördüncü turda ise 19 oy alan CHP'li Sıtkı Keskin, başkan vekilliğine seçildi.

İLK ÜÇ TURDA SONUÇ ALINAMADI

Çukurova Belediyesi başkan vekilliği seçiminin ilk turunda YENİ Parti'nin adayı Feramuz Oran 18, CHP'nin adayı Sıtkı Keskin ise 8 oy aldı. Oylamada 9 boş oy kullanılırken 1 oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda Feramuz Oran 15, Sıtkı Keskin 11 oy aldı. Bu turda da 9 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

Üçüncü turda ise Oran 16, Keskin 11 oy aldı. Sandıktan 9 boş oy çıkarken geçersiz oy kullanılmadı.

Her üç turda da toplam 36 oy kullanıldı. Adayların üçüncü turda seçilmek için gereken 20 oya ulaşamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

DÖRDÜNCÜ TURDA CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Seçimin son turunda oy dağılımı yine değişti. YENİ Parti'nin adayı Feramuz Oran 17 oy alırken CHP'nin adayı Sıtkı Keskin 19 oy aldı.

Böylece ilk üç turda rakibinin gerisinde kalan Sıtkı Keskin, dördüncü turda 19 oyla Çukurova Belediye Başkan Vekili seçildi.