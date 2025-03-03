Çukurova Belediyesi ile Adana Eczacı Odası, atık ilaçların çöpe atılarak ya da lavaboya dökülerek toprağı ve suyu kirletilmesini önlemek amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

100 NOKTAYA ATIK İLAÇ TOPLAMA KUTUSU YERLEŞTİRİLDİ

Çukurova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri atık ilaçların kontrollü bir şekilde toplanabilmesi için Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren eczanelere 100 kilitli atık ilaç kutusu yerleştirdi.

2.1 TON ATIK İLAÇ TOPLANDI

Çukurova’da yaşayan vatandaşların bu kutulara attığı son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan 2.1 ton atık ilaçlar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından toplandı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE LİSANSLI TESİSE GÖNDERİLDİ

Atık ilaçlar yasal mevzuat gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından imha edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

BELEDİYE, ODA, VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ

İmha edilen atık ilaçların toprağı ve suyu kirletmesinin önüne geçilerek halk sağlığının korunması konusunda da belediye, eczacı odası ve vatandaş işbirliğinin güzel bir örneği sergilendi.

KOZAY’DAN ÇUKUROVALILARA DUYARLILIK TEŞEKKÜRÜ

Projenin, halk sağlığının korunması konusunda çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, “Çukurova’da yaşayan tüm canlıların sağlığını korumak hepimizin görevi. Evlerimizde kullanmadığımız ya da miadı dolmuş ilaçları toplayıp imha ettirerek hem çevreyi, doğayı ve hemşehrilerimizin ve diğer canlıların sağlığını koruma konusunda önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Çukurova hemşehrilerimize duyarlılıklarından şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“ATIK İLAÇLAR EKOSİSTEME CİDDİ ZARAR VERİYOR”

Adana Eczacı Odası Başkanı Ömür Mürsel Yalbuzdağ, evsel atıklarla birlikte çöpe atılan ilaçların toprağa ve suya karışması nedeniyle insana, doğaya ve çevreye ciddi zararlar verdiğini söyledi. Ecz.Yalbuzdağ, “Atık ilaçlar konusundaki toplumsal duyarlılık halk sağlığının ve doğanın korunması açısından çok önemli. Bu hassasiyeti gösteren Çukurovalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.