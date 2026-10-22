Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Ekim’de 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin’in de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 49’a yükseldi.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ İDDİALAR

Soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın “örgüt lideri”, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin ise “örgüt yöneticisi” olarak değerlendirildiği öğrenildi. Şüpheliler arasında bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.

BELEDİYEYE GİTMEDEN MAAŞ ALDIKLARI İDDİASI

Dosya kapsamında, belediyede çalışmadıkları halde maaş aldıkları öne sürülen kişiler hakkında da inceleme yapıldı. Bu kapsamda, belediyeye gitmeden maaş aldığı iddia edilen 8 kişi hakkında işlem uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk’ün kızı E.A.’nın da bulunduğu öğrenildi.

İHALE EVRAKLARI BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENDİ

Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin belgelerinin üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendiği belirtildi. Hazırlanan rapor ve elde edilen deliller doğrultusunda operasyon kararı alındığı kaydedildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.