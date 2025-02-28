Denetimler sırasında marketker, şarküteriler, kuruyemişçiler ve iş yerlerinde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj kurallarına uygunluk, fiyat etiketleri, saklama koşulları ve genel temizlik durumu detaylı olarak gözden geçirildi.

Özellikle ekmek fırınlarında ekmeklerin gramajlarının eksik olup olmadığı, kasaplarda etlerin tazeliği ve saklama koşulları, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği kontrol edildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceği ve vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.